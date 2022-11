Bebê é a primeira contratação do Rio Branco para 2023

O zagueiro Bebê é a primeira contratação do Rio Branco para a disputa do Campeonato Estadual 2023, competição programada para começar no dia 26 de fevereiro. O atleta jogou o acreano em 2022 pelo Atlético e vestiu a camisa do Estrelão na Copa Verde.

Base caseira

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, quer montar uma base caseira e a meta é ter um time competitivo.

“Precisamos fazer as escolhas certas porque não temos dinheiro para realizar grandes contratações”, comentou o dirigente.

Iniciar o trabalho

O técnico Ulisses Torres deve definir na próxima semana a data para o início da preparação.

“Estamos trabalhando. Faremos algumas avaliações e estou muito motivado para esse desafio”, disse o técnico.