Bebedeira na escadaria da Gameleira termina com duas pessoas com traumatismo craniano

Nelson Martins, 52 anos, Rosena da Silva Nunes, 46, foram vítimas de agressão física na tarde desta quinta-feira (10), na Gameleira, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Nelson e Rosena estavam bebendo com o acusado, identificado como Roselito, na escadaria da Gameleira, quando acabou acontecendo um desentendimento e uma discussão entre os “amigos”. Roselito acabou empurrando Nelson e Rosena na escadaria, onde ambos caindo de cabeça no cimento.

As duas vítimas acabaram sofrendo Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), sendo que Nelson de natureza moderado e Roseno de natureza grave, com um corte de mais de 10 centímetros. Após a ação, o acusado do crime fugiu do local.

Populares que presenciaram o crime acionaram a polícia e uma ambulância e ajudaram Nelson e Rosena, na tentativa de estancar o sangramento ativo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico, que foi ao local e prestou os primeiros atendimentos as vítimas, que tiveram o quadro clínico estabilizado e foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco. Nelson estava em estado de saúde estável e Rosena em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local e colheram as características do acusado e realizaram ronda na região na busca de prender o homem, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).