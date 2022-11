Black Friday 2022: como aproveitar ao máximo as melhores ofertas

A Black Friday está quase aí, e com ela vem um mundo de ofertas em tecnologia e outros setores que você deve aproveitar, uma vez que este é um evento único por ano e que muitos usuários por todo o mundo escolhem esta altura para fazer suas compras.

Numa altura em que a economia mundial por causa da guerra se encontra com sérios aumentos em alguns setores, é importante você aproveitar a Black Friday para conseguir ter os maiores descontos possíveis em suas compras favoritas.

A Black Friday é uma tradição que começou nos Estados Unidos, mas que agora um pouco por todo mundo se comemora, existindo promoções que nunca existiram em mais nenhuma altura do ano.

Confira então tudo aquilo que precisa de saber sobre a Black Friday de 2022.

Como comparar as melhores ofertas na Black Friday

Se você quer saber qual é a melhor oferta da Black Friday, você pode começar por fazer uma pesquisa em Black Friday na Mercado Livre, mas ao mesmo tempo conferir em outros sites sim existe uma opção mais barata.

Não irá existir, uma vez que o Mercado Livre é bem conhecido dos brasileiros que tem sempre imensos descontos e promoções, especialmente nestas datas e por isso vai acabar por ser ainda melhor e mais rápido no seu funcionamento e na entrega.

Confira sempre em mais do que um site, para confirmar se as promoções que você está procurando são as melhores que você pode encontrar.

Planejar com antecedência a Black Friday

Você deve planejar com alguma antecedência a Black Friday. Existe alguns produtos que pode comprar mesmo antes do dia 25 de novembro, existindo abertura de alguns sites para envio de produtos antes da data oficial.

Mesmo que não possa fazer o envio, você pode fazer uma lista em um documento do Microsoft Word e guardar ela para no dia em que você quiser fazer suas compras não ter de procurar de novo os produtos que você quer comprar.

Da mesma forma que enquanto você está em um site com um produto onde você vai pagar menos valor, deve sempre conferir se o produto é exatamente igual.

No caso dos celulares, você pode confirmar a marca, modelo, e o armazenamento que o celular tem, pois existem alguns celulares que são vendidos com diferente armazenamento, por isso confira sempre todas as características do produto que quer comprar.

Os sites confiáveis na Black Friday 2022

Existem algumas coisas que você pode fazer para conseguir confirmar quais é que são os sites confiáveis para comprar na Black Friday.

Quando você acessar um site, deve sempre verificar se o site tem o cadeado de segurança do lado esquerdo do endereço, isso significa que o site tem HTTPS, e tem um certificado digital que assegura a interpretação dos seus dados quando você vai fazer um pagamento de cartão, PIX ou outro. Se o site não tiver esse cadeado, você deve fazer compras em outro site.

Em seguida, procure a reputação do site que você encontrar: você pode fazer uma pesquisa na internet por avaliações desse site, pode colocar no Google “nome do site review” ou “nome do site avaliações” assim você consegue ver quais são as avaliações que outros usuário fizeram desse site.

O que posso encontrar na Black Friday? Quais as melhores promoções?

A maioria das opções da Black Friday são relacionadas com tecnologia, mas não é apenas tecnologia que você pode encontrar. Selecionamos para si algumas coisas que pode encontrar e que podem ser interessantes considerando o desconto em que elas estão sendo vendidas:

Smart Tv LG 50 Led 4k Wi Fi Bluetooth Hdr Thinq Ai Alexa

Já pensou ter uma Smart TV com a Alexa e uma imagem com resolução 4K? Agora é possível isso, e ter também Wi Fi e Bluetooth com a LG 50 Led 4k.

É possível escolher seu assistente de voz favorito para controlar sua TV e com ajuste de gráficos HDR automaticamente para a melhor experiência de TV que possa imaginar.

Com um som Soround pode encontrar uma nova forma de ouvir sua TV como se estivesse presente no filme, no exporte ou no que estiver vendo.

Com Wi Fi consegue ainda conectar a sua TV à Internet instalando e usando alguns aplicativos.

Fritadeira Sem Óleo Pratic Fryer 3 Litros Frt515 Cadence

Esta é uma forma de inventar os seus feridos em casa, pois com este modelo compacto pode preparar alimentos livres de óleo e por isso mais saudáveis.

Não deixa qualquer cheiro ou gordura em seu ambiente, e vai permitir com que tenha maior prazer em comer um alimento sem se preocupar com o excesso de óleo. Existem cada vez mais receitas específicas para Air Fry que você pode testar com este novo utensílio em sua cozinha.

Samsung Galaxy A03 Dual SIM 64 GB preto 4 GB RAM

Se prepare para ter um celular com muita qualidade e um preço justo! Com uma tela PLS de 6.5″ e 2 câmeras de 48Mpx e 2Mpx, uma bateria de 5000mAh e uma memória interna de 64GB este é um smartphone que pode substituir o seu smartphone atual pois sendo de uma marca conceituada como a Samsung tem um selo de confiança mundial que você deve aproveitar.