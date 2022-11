Black Friday em bares e cinema: ContilNet separa as melhores opções para curtir o fim de semana

Com o final de semana chegando, muitas pessoas já começaram as saidinhas com os amigos ou com a família. Para ajudar você a encontrar uma opção de lazer do seu interesse, o ContilNet separa as melhores opções de teatro, bares, restaurantes e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

SESC BOSQUE

Baile +60

CASA DO RIO

Luau Eletrônico – 25 de novembro. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

SESC CRUZEIRO DO SUL

Aldeia Caiçuma das Artes – 25 de novembro

FESTIVAL AQUIRI

Cantos e Baques da Floresta – 25 de novembro

CONFRARIA GASTROBAR

Banda Machine Blues – Classic Rock – 25 de novembro. O couvert artístico é individual, no valor de R$15,00.

JUPARÁ GALERIA CENTER VILLE

Black Friday de chopp Altaneira, válida para os dias 25, 26 e 27 de novembro.

AXÉ MULHER

25 e 26 de novembro, na Usina de Arte João Donato. A entrada é gratuita.

CINE ARAÚJO

Todos pagam R$10,00! Black Friday no Cine Araújo do Via Verde Shopping, nos dias 24 e 25 de novembro.

CONFRARIA GASTROBAR

Especial Coldplay – 27 de novembro

RECANTO FOOD&BEER

Agenda da semana no Recanto Food&Beer