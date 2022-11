Blog do Ton: com manifestos espalhados no Brasil, bolsonaristas só esqueceram de uma coisa

Bolsonaro ainda tem os próximos dois meses para governar. E tem duas opções: fechar esse ciclo com dignidade e deixar aberta a possibilidade de voltar aos pleitos eleitorais com a melhor das impressões para quem o admira, ou deixar a impressão de caos e tumulto.

Anunciado o término das eleições, mais de 100 pontos foram bloqueados em estradas. Manifestos por todo o Brasil, que afetam a todos. Pelo Acre, também foram realizados atos de protesto e as notícias são as mais diversas. Mas o motivo é um só: não concordam com a derrota do atual presidente.

Se um clima de insegurança e caos for instaurado no Brasil, a conta pode cair no colo de uma pessoa, e essa pessoa tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. Afinal, Lula ainda não assumiu e os manifestantes bolsonaristas não se atentaram para um detalhe delicado: Bolsonaro ainda é presidente.

Nove

É o número de lideranças que estão, de alguma forma, trabalhando seus nomes para as disputas de 2024 pelas bandas de Mâncio Lima. Vereadores Evandro, Reziane, Renan; Regiano Barros; Chicão da Distribuidora; Dr. José Luiz; Josemir Melo; o secretário de Finanças José Alberto, o Tó; e a vice-prefeita Angela Valente. Nome para mais de metro.

Chicão

Nome até pouco tempo dado como favorito pelos grupos políticos nos bastidores, Chicão ficou em segundo lugar na última eleição, mas acumulou um ponto a menos por, nestas eleições, não ter conseguido eleger seus aliados. Destaque para Jéssica Sales e Mara Rocha.

Briga de gente grande

No diretório regional do PP, a briga é de gente grande. Grupos do ex-prefeito Dêda; do deputado federal eleito Gerlen Diniz; grupo ligado ao deputado Manoel Morais discutem entre si para saber quem será o indicado a ir para disputa.

Porém…

No entanto, contudo, todavia, tem um adendo: quem deve entrar nessa briga é o atual prefeito, Isaac Lima, que pode sair do PT e ir para o partido do governador. Se entrar com o apoio de Gladson, entra com pontos a mais na disputa.

Luiz Calixto

“O governador Gladson Cameli se reelege no primeiro turno”: a previsão, de março de 2022, foi do Luiz Calixto, ao meu amigo Evandro Cordeiro. Cravou quando as pesquisas mostravam um Gladson com percentual menor do que se apresentou no decorrer da campanha.

Mais Brasil

Após a fusão dos partidos PTB e Patriota ser confirmada pelas executivas nacionais dos dois partidos, confirmando a informação dada aqui, os presidentes regionais Josemir Anute e Sergio Oliveira – o Serginho Petecão – devem conversar nos próximos dias.

Nova executiva

A pauta? A nova composição do partido no Acre, que reúne as duas executivas em apenas uma. “Ainda não conversamos. Provavelmente nos próximos dias”, me disse o Serginho Petecão.

Composição

Questionado sobre a existência de alguma proposta em mente, ou se a conversa começa do zero, Serginho crava: “Começar do zero. Precisamos avaliar todo cenário pós-eleição”.

Outro lado

O presidente do Patriota, Josemir Anute, disse que aguarda comando de sua executiva nacional: “Estou esperando as notícias de Brasília”.

Daniel Zen

“Sigo na Aleac, até o final do mandato. Após isso, é tempo de cuidar da vida: assumir minhas turmas no curso de Direito da UFAC, já que sou professor efetivo/concursado da Casa. Seguirei na política, mas, é cedo pra falar em disputas eleitorais futuras. Até porque a política grande não se resume às disputas eleitorais”. Do excelente deputado Daniel Zen sobre o que o futuro o reserva.

Bate-rebate

– Acre e outros 5 estados da Amazônia continuam sob a influência de líderes bolsonaristas.

– Marina Silva é a única acreana a aparecer na lista do O Globo nos cotados para os ministérios (…)

– (…) Nem sinal de Jorge Viana.

– Quem teve, também, um papel importante nesse segundo turno foi Simone Tebet (…)

– (…) Não dá para medir na prática, mas se tiver virado realidade o que as pesquisas trouxeram, ela converteu para Lula a maioria de seus votos, na casa dos 70%.

– O site O Liberal trouxe uma reportagem com os times do coração dos governadores brasileiros (…)

– (…) Com Gladson na lista, os times que aparecem são: Flamengo, Náuas e Rio Branco.

– Por falar em Gladson, continua repercutindo na imprensa nacional que o acreano consta na lista de ao menos 16 governadores que alcançaram o sonho da reeleição.

– Em discurso após ser eleito presidente, Lula disse que é hora de ‘reestabelecer a paz’, mas atrelou Bolsonaro ao fascismo (…)

– (…) Sei não. Isso não me parece uma forma inteligente de entrar em um processo de transição.