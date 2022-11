Blog do Ton: Fala de Bocalom que chocou autoridades da Europa começa a ganhar destaque

“Vocês talvez não saibam, mas nas nossas florestas moram muitas pessoas. Essas pessoas vivem isoladas, algumas adoecem e, para ter acesso a saúde, precisam se deslocar em redes, rio adentro. […] Falamos tanto em preservar as nossas florestas e pouco no ser humano. E é essa minha principal preocupação, com quem realmente cuida da floresta”. Essa foi a fala do prefeito Tião Bocalom durante uma reunião em Coimbra, Portugal, dada aqui na coluna, edição de quarta-feira (18). E ganha destaque na imprensa local, com grandes chances de furar a bolha e chegar na imprensa nacional.

Para prestar contas das ações da prefeitura, falar um pouco sobre a viagem e falar das boas novas que tem pensado para beneficiar os moradores, Bocalom tem sido frequentemente solicitado para entrevistas em veículos de comunicação. E o assunto sempre é recorrente. Em uma dessas entrevistas, no programa Patrulha Cidade apresentado pelo meu querido colega Evaldo Souza, perguntei ao prefeito qual a repercussão dessa fala lá na Europa. Com a palavra, Bocalom:

“A reação [à fala] foi ótima. Logo após a reunião, o assessor especial do prefeito de Coimbra foi pessoalmente parabenizar pelo posicionamento e coragem. A imagem que se tem da Amazônia é outra; e eu os levei a realidade. A Amazônia não possui apenas árvores e bichos e, em alguns casos, índios. Para eles, o ser humano inexistia. Não, não é assim. O ser humano habita as florestas e ele é nosso maior patrimônio”.

A fala do prefeito causa ainda mais impacto porque acontece em tempos de COP-27, a conferência mundial que reúne diversos países para falar de clima, meio ambiente e sustentabilidade.

Passando fome

Os relatos de Bocalom causam ainda mais impacto porque vêm acompanhados de experiências fortes vividas pelo prefeito. Como é o caso, que inclusive foi citado no Patrulha Cidade, de pessoas em situação de insegurança alimentar em plena Reserva Chico Mendes. Pessoas que estão à horas dos hospitais. Se discute isso na COP-27?

Edvaldo Souza

Pausa para um adendo especial: nos momentos que antecederam as gravações, troquei algumas palavras com o apresentador Edvaldo Souza e tive o prazer de descobrir que ele é um dos leitores deste humilde espaço. Passou um filme na cabeça. Há 10 anos atrás, quando estava no ensino médio e naquela dúvida clássica do que ‘ser quando crescer’, o Edvaldo foi minha maior referência no Jornalismo. Tomei a decisão certa, e ouvir isso de uma figura que admiro tanto, foi a mesma sensação de receber um troféu.

Espaço de Bolsonaro

“A centro-direita pode ocupar o espaço de Bolsonaro”. Fala de Ratinho Jr. divulgada no O Globo. Dentre os políticos que figuram por essas bandas, Gladson Cameli, do Acre,é citado. De acordo com Ratinho Jr., isso é bom.

300

É o número de nomes que a equipe de transição pode bater. Pouco mais de 1% desse percentual é do Acre: Benki Piyãko, Jorge Viana e Marina Silva. Binho Marques já governou o estado, mas é natural de São Paulo.

21%

É o percentual de egressos do sistema penitenciário que voltam ao crime em até um ano. Dados divulgados pelo Metrópoles. O levantamento usou dados do Acre e outros 12 estados brasileiros para chegar ao resultado.

Jéssica Sales

Curada do câncer de mama, a deputada federal Jéssica Sales volta à mesa de cirurgia. O Blog deseja que tudo corra bem. A deputada é uma forte candidata à prefeitura de Cruzeiro do Sul daqui dois anos.

Expediente nos jogos

O governador Gladson Cameli lançou decreto para tratar do expediente no funcionalismo público em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Nos dias que o Brasil entra em campo às 14h, o expediente se encerra ás 12. E quando entra mais cedo, o expediente é remoto. Mais informações você confere acessando nosso site.

R$ 250,3 milhões

É o valor de recursos que Acre pode ter acesso com a bancada federal. Só que um grande gargalo são os municípios que não sabem transformar esse recurso em obras, porque o trâmite é, realmente, burocrático. É necessário pensar numa saída.

BR-364

De acordo com informações da PRF cedidas em um canal de mensagens rápidas, não há, ainda, fechamentos da BR-364 no Acre. Mas em Rondônia há. Os prejuízos são imensuráveis, e vistos no curto e médio prazo. É preciso discutir até que ponto o direito dessas pessoas de se manifestar não pode ser furtado, mas até que ponto isso não pode trazer prejuízos para todo um estado.

Lista

De acordo com uma lista que circula nos canais de mídia, Vilhena, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná e Presidente Médici são os pontos de bloqueio. Trazem impactos ao Acre. Se arrastam desde o resultado das urnas. Tenho amigos de todas as ideologias, respeito e sou respeitado por todos, mas isso me faz pensar que, para alguns, a democracia só deve ser respeitada quando a sua opinião prealece.

Bate-rebate:

– Ainda falando de Bocalom, ele esteve no Papo Informal, lá do meu amigo Luciano Tavares, do NH (…)

– (…) No momento das curtinhas (parecido com esse momento aqui, com a diferença de que lá, é diálogo), o prefeito cravou algumas sobre política:

– Bolsonaro: ‘um grande presidente’. Lula: ‘sem comentários’. Gladson: ‘um amigo!’ (…)

– (…) Petecão: ‘meu amigo, meu irmão’.

– Sobre a fraude nas urnas, Bocalom acredita na possibilidade: “Perdeu ou foi roubado”, diz quando questionado sobre o segundo turno.

– Como estatístico, Bocalom citou, como exemplo, as eleições de 2010, uma das mais acirradas ao Governo do Acre (…)

– (…) “Quem não lembra que, em 16 urnas, eu tirei zero [votos]?. E não teve uma urna que o Tião tivesse tirado zero”

– Bocalom afirmou, ainda, que novas auditorias estão sendo feitas.

– Esse será o fim de ano mais longo dos últimos tempos.

– Excelente entrevista! Você confere tudo nas redes do Notícias da Hora.