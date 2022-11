Blog do Ton: o motivo de Bocalom incomodar adversários

De malas prontas rumo à Europa, onde busca inovações e apoios para Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom (PP-AC) nem precisou chegar ao destino final para anunciar novidades. Deu uma paradinha em São Paulo, onde conversou com o prefeito Ricardo Nunes (MD-SP), que não somente abraçou o projeto 1001 Dignidades, como teceu elogios ao prefeito.

“A gente participa, juntos, da Frente Nacional de Prefeitos. Sei que ele é um prefeito que cuida de sua cidade e tem uma visão muito ampla do processo, o que é muito importante, porque a gente tem que estar sempre olhando para a frente […] Tião, como meu amigo e prefeito da cidade de Rio Branco, do nosso querido Acre, e conte com a Prefeitura de São Paulo”, disse Ricardo Nunes.

Essa foi somente a primeira parada de Bocalom. E é isso que deve ser o que incomoda alguns adversários: enquanto eles criticam o prefeito acreano por viajar muito, Bocalom transforma essas viagens em resultado. Que continue assim.

1001 Dignidades

O projeto consiste em construir 1001 casas populares com madeiras que seriam descartadas. Ao todo, 1001 famílias e um total de cerca de 4000 pessoas devem ser benficiadas.

Empenhado

Bocalom está empenhado no projeto. Não tenho dúvidas de que consegue. Transformando o sonho em realidade, terá dos maiores portfólios para reeleição.

Simone Santiago

A defensora pública geral, Simone Santiago, concorre à reeleição em votação que acontece no próximo dia 21 de novembro, nas eleições da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC). Grandes chances de reeleição, pelo trabalho que desempenhou.

Pior novembro

Em apenas sete dias, Acre já registra o pior novembro da história em se tratando de queimadas. Já está em destaque nos principais sites. Assunto delicado e que não pode ser jogado para debaixo do tapete, principalmente porque temos comitiva acreana participando de encontro no Egito tratando de clima e meio ambiente.

Repercutiu

A notícia de que Alexandre de Morais, do STF, cobra indenização de organizadores de protestos no Acre repercutiu nacionalmente. É muita desinformação, sobre esse assunto, que circula nas mais variadas redes sociais. Me assusta.

Waldir Perazzo

“Acho que o Brasil inteiro aguarda o laudo que deve ser publicado de hoje para amanhã”. Do líder de direita Waldir Perazzo, ao jornalista Tião Maia.

Cesário Braga

“O direito de se manifestar é sagrado, porém quando ele é movido por sentimentos de ruptura democrática e afrontam a constituição brasileira, são manifestações criminosas que devem ser coibidas, como estão sendo, pelas instituições responsáveis”. Do presidente do PT-AC, Cesário Braga.

Retomou

O TRE-AC já retomou o cadastramento eleitoral. Acesse o site, veja os prazos porque tudo nesse sentido volta a partir desta terça (8).

Dissolveu

O grupo que achava que Lula governaria com dificuldade, por conta da base de Bolsonaro ser maior no Congresso, já se dissolveu. O jogo é assim, quando muda-se um presidente, mudam também as composições. Por que raios acharam diferente?

Bate-rebate

– Já não mais são registrados, de forma oficial, bloqueios no Acre por parte de manifestantes bolsonaristas.

– Mas em Rondônia, alguns espalhados pela BR-364: km 16, em Vilhena; km 383, em Ouro Preto do Oeste; km 234, em Cocoal; km 512, em Ariquemes; e km 514, em Ariquemes.

– Nos manifestos nas imediações do 4º BIS, jornalistas foram hostilizados (…)

– (…) Dell Pinheiro ao NH: “Fui xingado, chamado de esquerdista, golpista […] e não deixaram eu fazer os registros da manifestação.

– Além de ridículo e vergonhoso, o ato é antidemocrático. Minha solidariedade ao colega Dell e à equipe do Notícias da Hora, que também foi alvo de hostilidade.

– Depois de ter trocado tiros com a PF, mesmo em prisão domiciliar, Roberto Jefferson tentou habeas corpus. Claro que foi rejeitou (…)

– (…) Quem rejeitou? O Supremo. Só me falta alguém dizer que estão cerceando o direito de ir e vir desse indivíduo.

– “Acreano é enjoado”. Fala de Gladson aos acreanos que arrumam as malas rumo ao Catar.

– Jéssica Ingrede vai como influenciadora via CBF, e Weverto foi convocado e vai levar a bandeira do Acre pela seleção brasileira (…)

– (…) Em vídeo, o acreano comemorou a escalação e viralizou nas redes. Boa sorte!