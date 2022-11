Bloqueio nas rodovias do país já causa desabastecimento de cerveja em Rio Branco

O bloqueio nas estradas do país por parte de motoristas descontentes com a derrota do presidente Jair Bolsonaro atingiu em cheio um dos setores mais aquecidos da economia, a venda de cervejas. Por falta de tráfego nas rodovias, cidades mais afastadas do país, como é o caso de Rio Branco, capital do Acre, começam a se ressentir com a falta do produto.

O alerta foi feito na manhã desta quinta-feira (3) pelo presidente da Associação de Bares, Restaurantes, Conveniências e Eventos do Acre ( Abracre), Leôncio Castro. Em nota, a entidade afirma: “estamos na eminência de um desabastecimento de cerveja em nosso Estado, podendo haver o fechamento de bares, conveniências e distribuidoras”.

De acordo com o dirigente, a falta de cerveja causaria um prejuízo incalculável ao segmento. ” Em virtude disso, solicitamos apoio das autoridades constituídas o sentido de ajudar nossa categoria”, disse Leôncio Castro