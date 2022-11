Bloqueios em rodovias: Acre já não tem nenhum ponto de bloqueio, confirma PRF

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm realizado manifestações e fechado diversos trechos de rodovias no país. No Acre, ao todo, cinco trechos foram fechados nas BR-317 e BR-364, em diversas regiões do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a liberação do fluxo começou a ser realizada na segunda-feira (31), quando o trecho da BR-317, no km 103, em Senador Guiomard, foi liberado. Já na terça-feira (1), outros trechos bloqueados foram liberados, como os da BR-364, no km 121, em Rio Branco e no km 351 em Manoel Urbano.

Ainda na terça-feira, um novo trecho da BR-364 foi bloqueado, no km 33, em Acrelândia, que foi liberado nesta quarta-feira (2), junto com o trecho da BR-317, no km 300, no município de Brasileia. No município de Boca do Acre, no Amazonas, a BR-317 também foi desbloqueada nesta quarta-feira, no km 421.

Nesta quinta-feira (3), as rodovias amanheceram liberadas para fluxo de veículos, segundo as últimas atualizações da PRF.