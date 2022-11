Bocalom assina parceria entre Brasil e Portugal representando a Frente Nacional de Prefeitos

No terceiro dia e visita oficial a Portugal, como representante brasileiro da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito de Rio Branco, Capital do Acre, no Brasil, Tião Bocalom (PP), assinou um protocolo de intenções para parcerias entre os dois países. Boclaom permaneceu, nesta quinta-feira (10), em Coimbra, participando do Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE).

A Frente Nacional de Prefeitos do Brasil congrega mais de 400 prefeituras, principalmente àquelas com mais de 80 mil habitantes e o FIBE é uma associação sem fins lucrativos cuja existência busca intensificar a promoção do Brasil com Portugal e o restante do contente europeu, através de iniciativas culturais, acadêmicas e sociais, o que inclui eventos e o apoio ou desenvolvimento de estudos, pesquisas e debates públicos.

Na condição de vice-presidente de Agricultura da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Bocalom assinou documento com autoridades portuguesas, representando o presidente nacional da entidade brasileira, Edvaldo Nogueira, para parcerias entre os dois países.

Entre os protocolos assinados, há um acordo entre a FNP no Brasil e a Fundação que representa os municípios portugueses que irá integrar as prefeituras dos municípios brasileiros e lusitanos.