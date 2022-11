Bocalom defende manifestantes e condena decisão do STF: “Ditadura pior que a de Cuba”

O prefeito de Rio Branco (AC), Tião Bocalom (PP), criticou nesta quinta-feira (17), as decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), por mandar bloquear as contas bancárias dos supostos financiadores dos atos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e que contestam o resultado da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Bocalom, que é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, o ministro exagera e o STF está legislando.

“A função do STF é interpretar a Constituição e não criar leis ou qualquer norma”, disse Tião Bocalom. “Do jeito que está fazendo, o ministro está deixando o Brasil numa ditadura pior do que a de Cuba”, acrescentou.

Bocalom disse que as manifestações na frente dos quartéis, de forma ordeira e democrática. “Então, não vejo motivo dessa perseguição aos manifestantes. Eles têm todo o direito a se manifestarem e acho que o STF está extrapolando suas funções”, acusou.

O prefeito da Capital do Acre, no entanto, já reconheceu a eleição de Lula e de Geraldo Alckmin como vice, de quem é amigo desde 2006, quando Bocalom deixou de disputar mandato de deputado para concorrer ao Governo e oferecer palanque local ao então candidato a presidente da República. “Mas isso não significa que eu não reconheça o direito dos das pessoas se manifestarem”, disse Bocalom.