Bola cheia: quatro acreanas acertam placar da estreia do Brasil na Copa

O Brasil estreou na Copa do Mundo do Catar nesta quinta (24), na partida contra a Sérvia. Personalidades do Acre deram os seus palpites sobre o placar com exclusividade para a coluna Douglas Richer do site ContilNet e falaram sobre as expectativas para o Mundial.

Quatro acreanas acertaram o placar final do jogo: a cantora Nayara Vilela, a influenciadora Ludmilla Cavalcante, a Miss Acre Iasminy Sampaio e a jornalista e colunista social Jackie Pinheiro.

Parabéns à nossa seleção brasileira pela vitória na estreia e acreanas que entendem tudo de futebol. Veja os palpites: