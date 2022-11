Bolsonaro analisa as causas da derrota para Lula

Com interlocutores com quem tem conversado nos últimos dias no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro ainda fala da derrota para Lula. E analisa as causas do revés.

Atribui basicamente a três fatores:

* “Interferência” do TSE e do STF no processo eleitoral (incluindo a autorização para o transporte gratuito de eleitores).

* Os episódios de Roberto Jefferson e Carla Zambelli.