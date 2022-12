Bombeiros estimam entre 30 e 50 desaparecidos após deslizamentos no Paraná

O Corpo de Bombeiros trabalha com a estimativa de que 30 a 50 pessoas foram soterradas no grave deslizamento de terra que ocorreu na rodovia BR-376 em Guaratuba, no Paraná, na noite da última segunda-feira (28/11).

A avaliação foi divulgada pelo comandante dos Bombeiros, coronel Manoel Vasco, em coletiva no Centro de Operações da Secretaria de Segurança Pública, em Curitiba (PR), nesta quarta-feira (30/11).

“Estamos trabalhando com a hipótese de ter entre 30 e 50 pessoas. Essa é a maior dificuldade, saber quantas pessoas estavam no interior dos veículos”, afirmou o oficial.

Por causa das fortes chuvas que continuam atingindo a região, tanto o resgate das vítimas quanto a limpeza e remoção dos veículos estão sendo dificultadas. Dois corpos foram localizados até o momento. A retirada do segundo corpo, que estava dentro de uma carreta, ocorreu nesta quarta.