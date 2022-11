Botafogo x Santos: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Com 47 pontos ganhos, o Santos ainda sonha com uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. As chances de classificação são mínimas e, para que isso aconteça, o time do técnico Orlando Ribeiro precisa de uma vitória em cima do Botafogo, fora de casa, e também torcer por derrotas de Fortaleza, América-MG e Atlético-MG nesta rodada.