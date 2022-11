Brasil e Suíça jogam pela 2ª rodada da Copa do Mundo; siga ao vivo

A Seleção Brasileira está em campo para enfrentar a Suíça nesta segunda-feira (28/11), em jogo pela 2ª rodada do Grupo G. As duas equipes brigam pela liderança da chave, já que as duas venceram na estreia e tem 3 pontos cada.

O Brasil chegou para a partida com os desfalques de Neymar e Danilo. Os dois jogadores tiveram lesões no tornozelo após a vitória por 2 x 0 contra a Sérvia na estreia e não entrarão em campo para o compromisso desta segunda. No lugar deles, Fred e Éder Militão foram os escolhidos pelo técnico Tite.

“Os jogadores continuam em tratamento, e é muito importante nós termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária, para que nós tenhamos informações e tomemos as melhores decisões a partir disso. Já podemos adiantar que não teremos esses atletas para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento, com o nosso objetivo de tentar recuperá-los a tempo para essa competição”, explicou Rodrigo Lasmar, médico do Brasil.

Com isso, a Seleção Brasileira joga contra a Suíça com: Alisson; Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Vini Jr., Richarlison e Raphinha.

Já a seleção da Suíça chegou para o confronto depois de uma vitória simples diante de Camarões por 1 x 0. O placar deu aos suíços a 2ª colocação.

