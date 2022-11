Brasil encara Estados Unidos em eliminatórias do Mundial de Basquete

A Seleção Brasileira de basquete masculino encara, nesta sexta-feira (11/11), a seleção estadunidense, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, que será realizada no Japão, Filipinas e Indonésia. O jogo acontece em Washington (EUA).

O técnico Gustavo De Conti contará com 12 atletas para a partida. O mesmo elenco também enfrentará o México na próxima segunda-feira (14/11), em Chihuahua.

A Seleção vem de três derrotas seguidas nas Eliminatórias e precisa vencer para se reestabelecer no torneio. Entretanto, o vice-campeonato na AmeriCup, que aconteceu em setembro, em Recife, tenta mudar a postura da equipe visando a retomada do bom desempenho.

De acordo com o treinador Gustavinho, esta é “uma janela fundamental para a nossa busca por uma vaga no Mundial e vamos trabalhar para manter o bom momento da AmeriCup, quando crescemos jogo a jogo na competição, melhorando principalmente no jogo coletivo. Estados Unidos e México são rivais duríssimos, mas acredito na força do nosso grupo”.

A Canarinho ocupa o 2º lugar do Grupo F, com cinco vitórias e três derrotas. Os Estados Unidos assume a liderança no momento, com sete vitórias e uma derrota. Atrás da Seleção Brasileira, estão México e Uruguai, com a mesma campanha do Brasil. O Grupo E tem Canadá, Venezuela e Argentina nas primeiras colocações. Apenas os três melhores de cada chave irão para o Mundial, além do melhor quarto colocado.

Brasil e Estados Unidos entram em quadra nesta sexta, às 18h, na Washington Entertainment & Sports. A partida será transmitida pela ESPN. Depois da partida de segunda-feira, contra o México, a Seleção joga novamente somente em fevereiro de 2023, contra Porto Rico e Estados Unidos, em solo brasileiro.

Confira a seguir a lista dos convocados para os jogos:

Armadores: Marcelo Huertas (Lenovo Tenerife-ESP) e Yago (Ratiopharm Ulm-ALE)

Alas/Armadores: Georginho (SESI Franca), Vitor Benite (Gran Canaria-ESP) e Gui Deodato (Flamengo)

Alas: Rafael Mineiro (Flamengo) e Léo Meindl (U Banca-ROM)

Alas/Pivôs: Lucas Dias (SESI Franca), Tim Soares (Sydney Kings-AUS) e Bruno Caboclo (Capitanes-MEX)

Pivôs: Lucas Mariano (SESI Franca) e Cristiano Felício (Granada-ESP)