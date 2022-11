Brasil estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia; saiba tudo sobre o jogo

Apontada como uma das grandes favoritas ao título, a seleção de Tite começa a campanha com uma formação ofensiva. Apesar do mistério do comandante, salvo imprevistos, Vini Jr. será titular e formará o ataque da seleção brasileira com Neymar, Richarlison e Raphinha. Lucas Paquetá entra no meio-campo e faz dupla com Casemiro.