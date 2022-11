Bruna Linzmeyer ganha declaração de amor da namorada em dia especial

Bruna Linzmeyer completou 30 anos na sexta-feira (11) e ganhou uma declaração cheia de amor de Marta Supernova, sua namorada.

No Instagram, a DJ postou uma foto com a atriz e escreveu palavras carinhosas para a aniversariante.

“Deixa ela brilhar sempre. Com leveza e o carinho quase banal que ela tem pela vida. E o prazer de navegar com guinadas intensas atrás da tranquilidade e de uma água cristalina e gelada, e boiar com o solzinho na cara. Amo viver com você e te ver flutuando. Aniversário da faixa, meu”,legendou.

No seu perfil, Bruna Linzmeyer publicou um vídeo em que aparece curtindo um dia na praia e falou sobre a data especial.

“Tenho muita alegria da vida que vivi até aqui e vou seguir trabalhando pra ser uma velhinha muito orgulhosa de mim. Amo ter nascido nesse dia 11:11 e agradeço a quem me acompanha, eu não danço só”, declarou.

Nos comentários, famosos e fãs reagiram. “Deusa máxima! Feliz aniversário! Tudo de mais lindo pra você“, disse Deborah Secco. “Feliz novo ciclo minha musa! Presente é de quem tem a sorte de te ter nessa vida. Te amo! Feliz aniversário”,declarou Letícia Salles. “Linda. Feliz vida“, desejou uma seguidor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por supernova . m (@martasupernova)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Bruna Linzmeyer recorda momento especial

Em recente entrevista à coluna de Lucas Pasin, do Splash, a atriz lembrou de quando conquistou sua tão sonhada casa própria.

Segundo a famosa, ela achou que fosse ficar eufórica e querer beber bastante. No entanto, ela sentiu uma calma no coração. De acordo com Bruna, ao falar de casa, ela também fala da “casa interna”.