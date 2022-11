Um caminhão que carregava uma carga de eletrodomésticos foi roubado na última sexta-feira (25), em Cruzeiro do Sul. Segundo informações, o motorista estava voltando do almoço quando percebeu que a parte traseira do veículo estava violada.

De acordo com a polícia, o cadeado do caminhão havia sido quebrado e dois televisores haviam sido furtados.

Os criminosos ainda não foram localizados e nem os objetos recuperados.