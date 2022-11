“Caminhos do Ifac”: 2ª Edição da revista é lançada em abertura de congresso nesta segunda

Durante a abertura do VII Congresso de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Acre (Conc&t), que teve início nesta segunda (21), o Ifac lançou a 2ª Edição da revista “Caminhos do Ifac”.

Nesta nova edição, foram abordados os temas planejamento e administração.

“A revista Caminhos do Ifac é uma conquista da nossa comunidade acadêmica e foi lançada em 2021, por ocasião do aniversário de 11 anos de existência do Instituto Federal do Acre. Em sua 1ª edição, trouxe o que foi realizado no âmbito do ensino, pesquisa e extensão e agora, por meio da sua 2ª edição, privilegia mostrar o que foi feito nas esferas do planejamento e da administração, nos últimos seis anos de gestão”, diz um trecho da apresentação da revista.

Para ler a revista completa, clique AQUI.