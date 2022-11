Campeão no Egito, lutador de MMA acreano celebra 1ª vitória no exterior

O lutador acreano Marcos Silva, 25 anos, conquistou sua primeira vitória atuando fora do Brasil na disputa do Qadya 002 – evento de MMA –, que foi disputado no último sábado (5), na cidade de Cairo, capital do Egito. Por decisão unânime dos juízes, o acreano bateu o egípcio Islam Mostafa, na categoria até 77kg.