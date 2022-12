Campeonato Estadual de Basquete começa com dois jogos

Começa nesta quinta, 1, a partir das 18 horas, no ginásio do IFAC, o Campeonato Estadual de Basquete, no feminino e masculino, regional de Rio Branco.

No primeiro jogo, o Black Mambas enfrenta a ANB, no feminino, e o América joga contra o IFAC, no masculino.

- Publicidade-

“Vamos promover uma competição com regionais em Rio Branco e Tarauacá e iremos promover as finais. Iremos fechar a temporada com o torneio mais importante da temporada”, explicou o coordenador do Estadual, Manieldem Távora.

Sub 21 confirmado

Manieldem Távora confirmou o Estadual Sub 21 para os dias 9, 10 e 11 de dezembro, no feminino e masculino.

“O Sub 21 também é um torneio importante. Teremos equipes da capital e do interior na disputa”, explicou o coordenador.