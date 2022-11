O Campeonato Estadual Sub 13 começa nesta quinta, 3, com cinco partidas, a partir das 15 horas, no Florestão. A competição vai ser disputada por 11 equipes e deve ter a final no próximo dia 23.

“Vamos começar o Sub 13 na quinta e o Sub 11 na sexta. São os dois últimos torneios da temporada”, disse o diretor técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

