Canarinho Pistola é barrado em jogos do Brasil na Copa; entenda

Se dentro das quatro linhas a Seleção Brasileira terá todos os jogadores à disposição, fora dos gramados o esquadrão de Tite terá um importante desfalque. Isso porque o Canarinho Pistola, mascote da equipe, não poderá acompanhar aos jogos pertinho dos jogadores, na beirada do campo.

Diferente das eliminatórias, que são comandadas pela Conmebol, a Copa do Mundo é organizada pela Fifa e a organização não permite que outras pessoas, além do staff, comissão técnica e jogadores das seleções, sejam credenciadas para estarem no gramado. O intuito da entidade máxima do futebol é deixar os astros do esporte mais à vontade e evitar uma aglomeração.

Entretanto, essa proibição não é novidade. Na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, o Canarinho Pistola também não pôde ficar dentro do campo. A Fifa e os russos determinaram que Zabivaka, o mascote oficial da competição, ficasse com todos os holofotes. O Canarinho Pistola, com o seu semblante “nervoso” conquistou a simpatia dos torcedores brasileiros.

A Seleção Brasileira foi a última a chegar ao Catar

A busca pelo hexa está mais próxima do que nunca! A Seleção Brasileira desembarcou em Doha, no Catar, na tarde deste sábado (19/11), para disputar a Copa do Mundo de 2022, depois de passar a última semana em treinamento em Turim, na Itália.

O trajeto durou um pouco mais de cinco horas e o desembarque foi feito às 23h no horário local. O Brasil é a última seleção a chegar no país, dentro da data limite estipulada pela Fifa, de cinco dias antes da estreia de cada equipe.

Seleção Brasileira publicou a sua foto oficial da Copa do Mundo 2022 antes de embarcar rumo ao Catar nesta sexta-feira (18/11). No registro aparecem os 26 jogadores convocados, os membros da comissão técnica e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A foto foi feita ainda no centro de treinamento da Juventus, em Turim, na Itália, onde a equipe realizou os treinamentos durante a semana.