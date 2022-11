Carlinhos Maia diz que sofreu abusos sexuais na infância: ‘Acontecia muito’

Carlinhos Maia, 31, disse nesta segunda-feira (14) no “Podcats”, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, que sofreu uma série de abusos sexuais na infância.

Quem abordou o assunto foi Lucas, ex-marido de Carlinhos, de quem o influenciador se separou no final do mês passado.

O comediante hesitou em falar sobre o assunto, mas acabou dando detalhes de situações “traumáticas” que viveu e contou que falava muito sobre isso com Lucas.

“Isso acontecia muito. Não sei se pela situação da vila ou se pela situação daquele momento que eu vivi”, ponderou. “Isso acontecia muito com pessoas próximas. […] Era muito frequente, era uma coisa que acontecia muito. Houve uma fase da minha vida em que aconteceu muito”, continuou.

Segundo Carlinhos, na infância, ele cuidava da “vendinha” da família enquanto os pais iam trabalhar.

Eu era muito criança. Eu ficava sozinho lá. […] Então, os meninos mais velhos, os homens mais velhos da rua… […] Imagina uma criança ficar sozinha em casa.Carlinhos Maia

Ele conta que as pessoas que praticavam as violências contra ele ainda roubavam os produtos do local e ameaçavam contar para o pai dele sobre os abusos, caso ele denunciasse os furtos. Isso fazia com que a mãe brigasse com ele, achando que era o filho que consumia os produtos da venda.

“Minha mãe chegava em casa e me dava uma pisa. Ela achava que eu tinha comido as pipocas, as coisas”, disse.

O humorista disse também que ainda vê as pessoas na vila onde morava.

“São pessoas que hoje, inclusive, eu até vejo quando vou na vila. Gente que é casada. […] Então tem episódios, assim, na [minha] cabeça, de ser quatro pessoas [praticando os abusos]. Real. Sem mentira. Isso não é pra comover ninguém, não, porque isso não é história bonita de comoção. Imagine, Isso acontecia comigo e é algo que acontece com tanta gente”, disse, emocionado.

Carlinhos contou ainda que os abusos deixaram ele traumatizado.

“Esse é um dos meus traumas, inclusive, de pegar criança no colo”, relatou.

Eu dizia: ‘Eu não posso virar isso que fizeram comigo’. Então às vezes a criança vem no meu colo e eu já tiro logo. Eu não sou pedófilo, disso eu tenho certeza absoluta, não é isso. Mas porque era tanta coisa que acontecia comigo quando eu era criança, que eu abomino a ideia de, sabe…Carlinhos Maia

Em seguida, os apresentadores mudaram de assunto e seguiram com o programa.

Veja o depoimento de Carlinhos abaixo:

Denuncie abusos contra crianças e adolescentes

Ao presenciar um episódio de agressão, exploração ou abuso contra crianças e/ou adolescentes, ligue para 100 e denuncie.

De acordo com o governo, o serviço pode ser considerado como “pronto socorro” dos direitos humanos e atende graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando o flagrante.

O serviço funciona diariamente, 24 horas, por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.