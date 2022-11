Carlos Alberto de Nóbrega anuncia vício do filho e desaba com verdade que dói para um pai: “Joguei a toalha”

Carlos Alberto de Nóbrega, apresentador do programa A Praça é Nossa do SBT, resolveu desabafar e revelou que não aguenta mais o vício do filho Marcelo de Nóbrega, o cigarro.

Dessa forma, em entrevista ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, o contratado de Silvio Santos revelou que entregou a toalha.

“Continua [fumando]. Não adianta, já joguei a toalha. Os meus filhos, que são irmãos dele, e a mãe dele cobram de mim uma atitude. Ele tem 56 anos de idade, ele é avó. É ridículo e eu chegar e falar: ‘Não vai fumar, porque faz mal’. É ridículo. A vida é dele. Eu joguei a toalha. Eu fico muito triste“, contou Carlos Alberto de Nóbrega.

Ainda em seu relato, o apresentador recordou de quando recebeu a notícia de que Marcelo havia sofrido um infarto. O fato aconteceu em 2019, quando Carlos Alberto estava em uma viagem no Chile.

“Estávamos no Chile, viajando. Eu tremia, pensei que eu fosse morrer quando fiquei sabendo. Conseguimos um avião às 2h da madrugada para voltar para o Brasil. Ele ficou internado 10 dias, teve oito paradas cardíacas. Morreu oito vezes e sobreviveu para criar os três filhos“, disse ele, dessa vez ao programa Luciana By Night, também da RedeTV!.

Marcelo de Nóbrega pode substituir Carlos Alberto de Nóbrega; entenda

Sendo assim, é importante destacar que o próprio Marcelo de Nóbrega é cotado para substituir o pai, Carlos Alberto, no comando da A Praça é Nossa. Aliás, o filho do atual apresentador já chegou a comandar um especial infantil.

Trata-se de A Pracinha. Desse modo, em entrevista, o herdeiro, idealizador do projeto, detalhou que acabou sendo a realização de um sonho. “A Pracinha é a realização de um sonho. Me sinto muito feliz em estar no banco mais querido do país apresentando esses novos talentos que tenho a certeza que ainda vão brilhar muito“, disse, por fim, o filho de Carlos Alberto de Nóbrega.