Casagrande responde Neymar após deboche sobre dependência química

A treta entre Walter Casagrande e Neymar ganhou novos capítulos nesta quarta-feira (9/11). Após Neymar curtir uma postagem que fazia referência à dependência química do ex-jogador, Casagrande respondeu à cutucada do atacante do PSG e da Seleção Brasileira.

Em sua coluna no site UOL, Casagrande disse que não ficou surpreso com a provocação de Neymar. “Não me surpreende de forma alguma quando uma pessoa como Neymar curte um post com essas perversidades, preconceitos e grosserias. Ele já demonstrou diversas vezes ser uma pessoa que não tem a mínima preocupação com o próximo”, disse o colunista. “As críticas que faço ao Neymar sempre foram em cima de fatos, nunca usando qualquer tipo de problema pessoal que ele tenha. Portanto, Neymar, se a sua intenção foi me causar algum mal emocional, mostrando todo o seu lado preconceituoso, isso não aconteceu”, complementou Casagrande.