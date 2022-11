Caseiro de Sena Madureira acusado de maltratar cães em fazenda se defende: “Jamais faria isso”

O caseiro Rivando Barros, que trabalha na fazenda do ex-deputado estadual José Vieira, situada na BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano, recorreu à imprensa na manhã desta sexta-feira (25), para se defender de algumas acusações. Em uma postagem no WhatsApp, um morador acusa Rivando de maltratar seus animais (cães).

“Ouvi falar que na fazenda do Zé Vieira, na estrada indo para Manoel Urbano, o caseiro amarra os cachorros num fio de arame liso no meio do sol, sem água, nem comida. Bate de piraim até sair sangue dos coitados. Prende outros em casa minúscula, sem dar comida o dia todo. Sai de casa e deixa eles lá nessa situação”, afirma a postagem.

Em entrevista ao ContilNet, Rivando Barros contesta a publicação e diz que trata-se de uma grande mentira: “Jamais vou maltratar meus animais. Nesse dia especificamente, veio um pessoal tomar banho aqui na fazenda e prendi os cachorros para não ter nenhum perigo a eles. Os cães não tem costume com crianças, então, a medida foi mesmo para prevenir. Meus cães são gordos, são bonitos. Fiquei triste com essas acusações. Sou pai de família, trabalho duro e essa postagem maldosa me afetou”, disse ele.

Rivando Barros pretende também acionar a justiça para que as devidas providências sejam tomadas.