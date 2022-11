Caso de meningite em criança de 9 anos é confirmado em Rio Branco

Um caso de meningite foi notificado no último sábado (26) pelo núcleo de Vigilância do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. A informação foi divulgada nesta terça-feira (29) pelo site A Gazeta.Net e a vítima trata-se de uma criança de 9 anos, estudante da escola Natalino da Silveira Brito, ela está internada no Hospital da Criança.

No mesmo dia, os pacientes da criança foram medicados através do processo de quimioprofilaxia, como medida de prevenção. Na segunda-feira (28), a vigilância sanitária foi à escola e identificou 7 crianças que ficam próximas ao paciente e elas também tomaram a medicação preventiva.

O resultado do exame de liquor, para identificar o agente causador da ameningite, segue sendo aguardado e o resultado virá pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Sobre a doença

A meningite é uma doença grave, que pode levar à morte em até 24 horas. Trata-se de uma inflamação das meninges – membranas que recobrem o cérebro e a medula espinhal. É preciso agir rapidamente desde o início dos primeiros sintomas, pois a patologia pode deixar sequelas consideráveis, como amputações, perda da audição e convulsões.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a doença pode ser causada por vírus (meningite viral), bactéria (meningite bacteriana), fungos (meningite fúngica) e parasitas. Os grupos A, B, C, W e Y respondem por mais de 95% dos casos.

No Brasil, o meningococo mais prevalente é o tipo C. Contudo, os órgãos de saúde esclarecem que, por essa ser uma doença imprevisível, é possível que ocorra a circulação de outros tipos, como o W e Y, já registrados no país. Nesse sentido, é importante identificar o agente causador da meningite. Além disso, por ser uma inflamação que afeta as estruturas do cérebro, deve ser descoberta o mais rápido possível.

Sintomas e tratamento

A intensidade dos sinais pode variar de acordo com o agente infeccioso. Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, as meningites provocadas por vírus costumam ser mais brandas, e os sintomas são parecidos com os de gripes e resfriados.

Entre os sinais da forma viral estão dor de cabeça, febre, um pouco de rigidez da nuca, falta de apetite e irritação. O vírus pode ser transmitido pelo contato com a saliva e a secreção respiratória ou por meio de alimentos contaminados e água.

Já as meningites bacterianas são mais graves, e os sintomas aparecem em pouco tempo, incluindo mal-estar, febre alta, vômitos, dor de cabeça forte e no pescoço, dificuldade para encostar o queixo no peito e manchas vermelhas no corpo. A transmissão ocorre por meio de secreções eliminadas pelo trato respiratório, como espirro ou tosse.

O tratamento da meningite é feito conforme o agente causador da infecção. De modo geral, a abordagem precisa ter início quanto antes, para aumentar as chances de evitar o desenvolvimento de lesões que podem deixar sequelas permanentes ou, até mesmo, levar à morte.

Não há tratamento para combater o tipo viral, que se resolve sozinho, podendo ser utilizada medicação para aliviar os sintomas, como dor e febre.