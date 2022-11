Caso Flordelis: ‘Uma casa dividida em facções’, diz testemunha

Encerrando a manhã do segundo dia do julgamento do caso Flordelis nesta terça-feira (8/11) no Fórum de Niterói, no Rio de Janeiro, apenas uma testemunha tinha sido ouvida, um inspetor da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Segundo o depoente, a casa onde a ré morava com os filhos biológicos e adotivos funcionava como um sistema dividido por “facções”. Após o assassinato do pastor Anderson do Carmo, a casa teria ficado dividida entre a facção que tentava encobrir o crime e a que delatou o crime. Confira mais informações no O São Gonçalo.