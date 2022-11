Catacombe de Soleil: noite de lançamentos abrilhanta a Filmoteca Acreana

A Filmoteca Acreana da Biblioteca Estadual Adonay Barbosa dos Santos, será o palco de lançamento do livro ‘Catacombe de Soleil’, do autor guianense Élie Stéphenson, nesta sexta-feira (4), à partir das 19h.

A noite contará com um sarau poético, em que poemas da antologia ‘Catacombe de Soleil’, serão recitados em francês e português.

O professor Dennys Silva-Reis, exporá duas de suas obras, que são: A tradução de Quadrinhos no Brasil (no valor de R$ 40, 00), e Literatura e Outras Artes na América Latina (no valor de R$ 35, 00).

Sobre a obra:

Catacumbas de Sol é a terceira antologia publicada em francês de A obra de Elie Stéphenson ‘Catacumbas de Sol’, é a terceira antologia publicada em francês, e sua primeira obra publicada no Brasil.

Obra que nasceu nos anos 70 do século passado, e foi avidamente exposta em sua antologia de paisagens pelo autor guianense, que através de suas páginas, apresentou comportamentos e cores de uma Guiana Francesa, até então desconhecidas por outros povos.

Texto militante, surpreendente e contemporâneo e surpreendente, o texto militante, denuncia as mazelas da região das Guianas e da América Latina como um todo e presenta uma cultura franco-amazônica no Carrefour das línguas, imagens, imaginários, metáforas e símbolos.

A obra se concentra em três momentos:

(1) Fogos sobre a savana, (2), Catacumbas de Sol, e (3) Textos selvagens.

A primeira parte apresenta um olhar cru e detalhado sobre os fogos (os problemas) que cobrem a região da Guiana Francesa (a savana sul-americana). A segunda parte, traz a à tona o olhar ancestral (catacumbas) e de inconformismo (sol) sobre a realidade guianense estendida para a região sul da América. Um olhar de esperança. Já a terceira parte, é uma conscientização sobre o homem revolucionário (textos selvagens) e uma motivação contra o desânimo nas lutas sociais diárias na região amazônica e na América Latina em geral.

Mensagem contemporânea, anticolonialista, anticlerical, independentista, fraternal, que toca dignamente, as necessidades do ser no que tange aos direitos humanos.

Em suma, ademais, a escrita de Stéphenson é cheia de alegorias e tropos amazônicos.

‘Degustar Catacumbas de Sol’ é experimentar parte da integração literária latino-americana a partir da Amazônia com toda a sua riqueza de histórias e símbolos.

A obra será vendida pelo valor de R$ 35,00 e o pagamento será realizado em dinheiro ou via PIX.