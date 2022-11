O ator Cauã Reymond usou as redes sociais nesta terça-feira (22/11) para tranquilizar seguidores após relatar o impacto causado pelo terremoto na Indonésia, país no sudeste asiático, e que atingiu a região próxima em que ele está de férias com a esposa, Mariana Goldfarb, na última segunda (21/11).

O terremoto na região foi de magnitude 5,6 na escala Richter, e já deixou em torno de 268 mortos. Além disso, há outras centenas de desaparecidos, milhares de feridos e mais de 7 mil pessoas tiveram de deixar suas casas por conta do tremor.

- Publicidade-

Através dos Stories do Instagram, Cauã Reymond afirmou que o terremoto não atingiu o local, mas sofreu impacto. “Fala pessoal, eu soube agora que teve um terremoto em Jacarta, matou dezenas de pessoas, infelizmente. Muito triste. Aqui onde a gente está não aconteceu nada, mas estamos sem sinal”, disse ele.

O ator contou que, devido à queda de internet provocada pela situação, enfrentou problemas de conexão para manter contato com a família, mas confortou o público: “Pegamos um barco até um outro lugar para poder falar com as pessoas do Brasil, ter notícias da minha filha, trabalho… Espero que esteja tudo bem por aí. Torcer para essa tempestade passar e a gente voltar a ter internet. Um beijo para todos e saúde”, pontuou.

O post ‘Cauã Reymond relata sufoco com terremoto e mortos na Indonésia‘ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.