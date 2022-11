Centro Universitário Uninorte realiza Campus Tour 2022

O Centro Universitário Uninorte realiza nos dias 9 e 10 de novembro o “Campus Tour 2022”. O evento é focado nas experiências do mercado de trabalho, metodologias de ensino inovadoras, tecnologia, novas formas de aprendizagem e profissões do futuro. Para vivenciar tudo isso, os alunos serão divididos em três times, são eles: Decididos, práticos e objetivos; indecisos; e sonhadores. Os alunos visitantes serão identificados por intermédio de pulseiras que representam cada time, sendo que para cada time existe um roteiro personalizado a seguir dentro do prédio da instituição.

Para participar do evento os alunos precisam se inscrever pelo site uninorteac.edu.br. A ação está imperdível, além do tour pelo campus da Uninorte, os participantes podem tirar fotos no espaço instagramável; ter um momento descontraído no palco show montado na praça de alimentação com som, iluminação e painéis de led, além de show de talentos e sorteio de prêmios; visitar o espaço interativo e tirar fotos na plataforma 360 ° e também com o Robotron de led; e muito mais, só participando para usufruir de tudo que a Uninorte montou.

Lembrando que o evento é nos dias 9 e 10 de novembro e quer conectar você com o seu futuro para evoluir e transformar. Participe dessa experiência incrível que ajudará na decisão sobre a sua futura profissão.