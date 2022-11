Charles do Bronx e mais 10: a Seleção Brasileira de MMA do Combate

Nesta categoria, que perdeu uma lenda com a aposentadoria de José Aldo no MMA, tivemos uma das disputas mais acirradas. O ex-campeão do ONE Championship venceu a corrida com Raoni Barcelos por apenas um voto. Vale também uma explicação: Mikinho está listado no peso-galo porque, apesar de ser designado como peso-mosca pelo ONE, luta com 61kg, já que os limites de peso são diferentes no evento asiático.