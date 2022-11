Cheia repentina de rio no Acre encobre ponte e moradores se arriscam em travessia

Uma ponte de madeira que dá acesso à comunidade Boca do Caeté, em Sena Madureira, foi praticamente coberta pelas águas nas últimas 24 horas. Isso é reflexo da cheia do rio Caeté que vem ocorrendo nos últimos dias.

Imagens captadas por Osmir Evangelista (Dita), mostram parte do tablado da ponte coberto pelas águas. Mesmo assim, alguns motoristas ainda se arriscam em atravessar a ponte. “Nesse sentido, é preciso que os moradores tomem cuidado devido aos riscos de acidentes”, comentou um morador do local.

A referida ponte dá acesso não somente à Boca do Caeté como também aos moradores do ramal do São João e localidades vizinhas.