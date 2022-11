Chinês completa maratona fumando maço de cigarro; assista

O hábito de fumar causa inúmeros prejuízos ao organismo, afetando o desempenho em corridas, por exemplo. Porém durante a maratona realizada em 6 de novembro no território independente de Xin’anjiang, na cidade de Jiande, na China, um corredor foi flagrado fumando durante toda a prova.

Segundo a revista canadense Running, o corredor atende pelo apelido de “Tio Chen” e se tornou manchete em todo o mundo após correr os 42 km em cerca de 3h30 enquanto fumava um maço de cigarros.

As imagens de Tio Chen fumando em meio ao importante evento esportivo foram compartilhadas na última quarta (9/11) na rede social chinesa Weibo e logo viralizaram. De acordo com a revista canadense, os organizadores da maratona deram até o certificado para o chinês, que finalizou a prova terminou em 574º lugar, entre quase 1.500 corredores, gastando 3h28min45s.

De acordo com informações do site Trends BR, essa não é a primeira vez que o corredor de 50 anos, foi flagrado fumando durante uma maratona. A primeira vez de Tio Chen foi na maratona de Guangzhou, em 2018. Em seguida, voltou a ser visto fumando, desta vez, na prova de 42 km em Xiamen, em 2019. Em 2018, ele terminou em 3h36 e, no ano seguinte, correu 3h32.

Assista ao vídeo: