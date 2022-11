Chocante! Criança agredida por colega de escola tem boca rasgada em briga; veja foto

As cenas chocantes publicadas no site ContilNet de duas estudantes da escola Instituto Santa Juliana brigando em via pública no município de Sena Madureira teve repercussão em todo Acre.

SAIBA MAIS: Vídeo: criança é agredida por colega de escola e sangue é exposto; direção se manifesta

No vídeo, uma das estudantes teve seu rosto ferido e é possível ver o sangramento após a briga. A coluna Douglas Richer teve acesso a fotografia da vítima, que foi hospitalizada e precisou ter o ferimento suturado.

Por se tratar de menores de idade, as identidades são mantidas em sigilo. A direção da escola se manifestou sobre a briga nas proximidades. Veja a nota AQUI!

Veja a foto da vítima agredida: