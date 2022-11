Cinema e streaming: veja as estreias desta semana

Após um longo período de espera, os fãs dos heróis da Marvel poderão ver Pantera Negra: Wakanda Forever nos cinemas. O longa-metragem está nas estreias desta semana nas telonas e traz a continuação da história iniciada por Chadwick Boseman, estrela do primeiro filme, que morreu em 2020.

A grande expectativa é descobrir quem vai herdar o famoso título wakandiano de Pantera Negra. A nova produção também conta com a volta de Rihanna ao mundo musical com a faixa Lift Me Up e foi sinalizado como o filme mais importante da Marvel pelo presidente do estúdio, Kevin Feige.

No filme, o mundo de Wakanda se expande. Após a morte de T’Challa (Chadwick Boseman), o foco de Wakanda Para Sempre são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milage lutam para proteger a nação fragilizada de outros países interessados pelo vibranium.

Veja o trailer:

Veja outras opções de estreias nos cinemas e nos streamings:

Cinema

Armageddon Time

O filme conta a história de dois amigos que vivem realidades opostas, mas com um ponto em comum: a busca pelo sonho americano. O enredo aborda o profundo amadurecimento pessoal sobre a força da família e a busca de gerações pelo mesmo objetivo. O filme apresenta um elenco de estrelas, incluindo Anthony Hopkins, Anne Hathaway e Jeremy Strong.

A Mãe

Maria, uma mãe solo que vive na periferia de São Paulo, volta para casa à noite e não encontra o filho adolescente. Depois de uma busca ininterrupta pela vizinhança, ela começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais que decidem contar que Valdo foi assassinado pela polícia. Incrédula, ela começa uma busca vertiginosa pela verdade.

Contratempos

Julie (Laure Calamy) faz de tudo para criar os dois filhos no campo, enquanto mantém o emprego em um hotel de luxo parisiense. Quando ela finalmente consegue uma entrevista de emprego para uma posição que ela esperava há muito tempo, uma greve nacional inicia, paralisando o sistema de transporte público.

Eu, Um Outro

O documentário conta a história de vida de três homens trans no Brasil. O filme é resultado da curiosidade da diretora em retratar pessoas trans no Brasil, o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo. O influenciador digital Luca Scarpelli, de Queer Eye Brasil, é um dos protagonistas.

Streaming

Netflix

Bala Perdida 2

Depois de limpar seu nome, o mecânico Lino tem apenas um objetivo: se vingar dos policiais corruptos que mataram seu irmão e seu mentor.

Uma Quedinha de Natal

Depois de perder a memória em um acidente de esqui, uma herdeira mimada acaba sob os cuidados de um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano.

O Dragão do Meu Pai

Em uma ilha misteriosa cheia de animais ferozes, um garoto vive aventuras fantásticas ao lado de um amigo muito especial.

Monica, O My Darling

Um especialista em robótica se envolve em um plano de assassinato depois que uma tórrida relação sofre uma reviravolta. Mas nada, nem mesmo a morte, é o que parece.

Não Vá

Abandonado inesperadamente pela namorada, Semih precisa confrontar o passado se quiser encontrar respostas sobre seu relacionamento.

Amazon Prime Video

Monster Hunter

Quando a Tenente Artemis e os seus leais soldados são transportados para um novo mundo, lançam-se numa batalha desesperada pela sobrevivência contra enormes inimigos com poderes incríveis. Longa-metragem baseada no jogo de vídeo da Capcom.

Disney+

Fire of Love

O documentário apresenta a história dos destemidos e apaixonados cientistas Katia e Maurice Krafft, que morreram em uma explosão vulcânica fazendo exatamente o que os uniu: desvendando os mistérios dos vulcões e capturando imagens impressionantes. O filme conta com um arquivo de imagens raras do casal, bem como escritos e ilustrações coletadas para mapear aventuras, descobertas científicas e profundo vínculo emocional, construído tendo como base as mais de 200 horas de filmagem que o casal gravou ao longo de 20 anos de trabalho e amor.