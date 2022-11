Cirurgião plástico acreano analisa antes e depois de jogadores famosos; imagens chocam

Vaidade, coisa de mulher? Isso ficou no passado. Cada vez mais os homens buscam os cuidados estéticos. Hoje os homens procuram alternativas cirúrgicas para se aproximarem de um ideal estético que almejam. Na seleção brasileira de futebol, não é diferente. Vários jogadores recorreram às cirurgias em busca da beleza perfeita. Entre cirurgias plásticas, procedimentos estéticos e transplantes capilares, muitos deles deixam claro que a vaidade não é exclusiva da feminilidade. E vamos poder acompanhar essas mudanças agora na Copa do Mundo, no Catar.

O cirurgião plástico acreano, Guido Vilhamor, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, um dos mais famosos do Acre, analisou e comentou os casos mais famosos que estarão presentes na Copa do Catar.

Nas redes sociais, o cirurgião acreano falou da preocupação com a aparência tem se tornado cada vez maior entre os homens: “Não só pelo futebol, os melhores atletas chamam a atenção, o bom visual também. A preocupação com a aparência tem se tornado cada vez maior entre os homens!”.

Um caso curioso é o do Gareth Bale, jogador do Real Madrid. Sempre lutou para esconder suas “orelhas de abano” por conta do bullying que sofria. Em 2012, realizou otoplastia e em campo se tornou mais confiante, se tornando o melhor jogador da Premier League. Não apenas por sua maior dedicação, mas pode-se dizer que a autoestima foi um combustível a mais para isso.

