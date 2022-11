Clássico Espanha x Alemanha, Japão em campo e mais: confira os jogos da Copa do Mundo neste domingo

A Copa do Mundo tem proporcionado muitas histórias marcantes, e, neste domingo, 27, o Japão pode colocar em seu mangá (história em quadrinhos japonês) uma classificação para a próxima fase da competição. Mais tarde, Espanha e Alemanha fazem um duelo quente que pode ser decisivo para os alemães.

Veja abaixo a agenda de jogos, que começa às 7h (horário de Brasília).

- Publicidade-

Japão x Costa Rica – 7h

O Japão surpreendeu o mundo com a vitória sobre a Alemanha na primeira rodada e agora precisa apenas de uma vitória simples sobre a Costa Rica para encaminhar a sua classificação.

Bélgica x Marrocos – 10h

Mais tarde, Bélgica entra em campo para enfrentar o Marrocos, em busca de uma vitória para sonhar com a vaga para a próxima fase.

Croácia x Canadá – 13h

A Croácia não conseguiu passar pelo Marrocos na rodada anterior e precisa triunfar para ter condições de se classificar para a próxima fase.

Espanha x Alemanha – 16h

Os espanhóis aplicaram uma goleada histórica contra a Costa Rica, de 7 a 0, enquanto a Alemanha perdeu para o Japão. Se forem derrotados, os alemães podem se despedir mais cedo do Mundial.

Onde assistir?

Na televisão, os jogos serão transmitidos pela Globo, na TV aberta, ou nos canais SporTV, SporTV 2 e SporTV 3, na TV fechada. Pela primeira vez, as partidas da Copa do Mundo serão transmitidas online, tanto nos apps da Globo (Globoplay e Globoplay +) quanto nas plataformas digitais de Casimiro. O streamer terá direito de transmitir pelo menos 22 partidas do Mundial, e uma delas será Argentina x México.

Você também pode acompanhar os lances de cada um dos jogos no Terra, que, além do minuto a minuto das partidas, traz informações sobre os bastidores da Copa direto do Catar.