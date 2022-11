Clubes brasileiros lamentam morte de Gal Costa; veja homenagens

A cantora Gal Costa morreu nesta quarta-feira (9/11), aos 77 anos, e movimentou as redes sociais com homenagens e lamentações pela partida de um dos maiores ícones da Música Popular Brasileira.

Os clubes brasileiros também tiraram um momento para homenagear a cantora e muitos deles relembraram hits que fazem parte do repertório dos times até os tempos atuais.

O Fluminense foi o primeiro clube a se pronunciar sobre o falecimento da artista. Na mensagem em suas redes sociais, o Tricolor desejou forças aos amigos, familiares e fãs.

Uma das maiores vozes da música brasileira, Gal Costa nos deixou nesta quarta-feira, aos 77 anos. Lamentamos profundamente e desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 9, 2022

O Bahia lamentou a perda da cantora e relembrou o legado que ela deixou para o clube: a gravação do hino do time no CD Doces Bárbaros Bahia.

🏴 Com extremo pesar, o Esquadrão chora pela gigante e tricolor Gal Costa. Uma das maiores vozes da música brasileira, ela também deixa como legado a gravação do nosso Hino no CD "Doces Bárbaros Bahia", lançado em 2000, junto com Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. ⬇️ pic.twitter.com/c06bbh8DgR — Esporte Clube Bahi🅰️ (@ECBahia) November 9, 2022

Flamengo foi outro clube que teve uma música marcada por Gal. A cantora regravou o Samba Rubro-Negro, de Wilson Batista.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento da cantora Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira. Em sua trajetória de ouro, a flamenguista Gal regravou o "Samba Rubro-Negro", de Wilson Batista. pic.twitter.com/IsPykizASy — Flamengo (@Flamengo) November 9, 2022

Veja outras homenagens:

O Botafogo lamenta a morte de Gal Costa, cantora, compositora e uma das maiores vozes da música brasileira. O Clube deseja força aos familiares, amigos e fãs, e agradece pelo legado deixado para a nossa cultura. Descansa em paz, Gal! 🙏🏻 pic.twitter.com/6PzW9GBgLH — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 9, 2022