Coletânea Amigos: cantores no Acre lançam músicas autorais em show na capital

Com objetivo de realizar uma virada cultural no Acre, os cantores Rogério Rock e Samuel Samuka lançam o projeto “Coletânea Amigos”, que será apresentado em um show com a Banda Transatlântika, que acontece dia 4 de novembro, no Afa Jardim, em Rio Branco.

Ao todo, serão apresentadas 14 músicas autorais, sendo 7 de Rogério e as outras 7 de Samuel. “Nosso intuito é desmistificar o pensamento de que apenas o que vem de fora é bom e mostrar que no Acre tem coisa boa. Podemos fazer muita coisa boa, temos músicos excelentes, estúdios muito bons no Acre”, explica Rogério.

Amigos de infância, os mineiros Rogério e Samuel se separaram ao longo da vida, mas se reencontraram no Acre para lançar a coletânea com músicas autorais. Rogério mora no Acre há mais de 30 anos e Samuel mora em Lisboa, em Portugal, há 20 anos.

A Banda Transatlântika foi formada por Rogério Rock e Samuel Samuka, em conjunto com músicos acreanos. Após 42 anos, os amigos mineiros iniciaram a composição das músicas por vídeo chamada e o resultado será apresentado nesta sexta-feira (4).

Segundo Rogério, toda a renda da venda do CD e da arrecadação de alimentos do dia do show, será para o projeto “Quem ama, reparte”, idealizado pela esposa do cantor.

Confira as músicas da Coletânea: