Com olhar diferenciado, Amora Lingerie traz peças e desfile ao Encontro de Divas

O 6º Encontro de Divas, promovido pelas influenciadoras digitais Maykeline Maia e Elita Maia, do @euvinodivando, traz diversas marcas e com elas, produtos exibidos em estandes e desfiles. Uma dessas marcas é a Amora Lingerie, que trabalha a auto estima da mulher na moda praia, plus size e gestante.

Segundo a proprietária, Carol de Paula, é a primeira vez que a marca participa do evento e as expectativas são as melhores. “É a primeira vez que a gente participa porque a loja inaugurou em novembro de 2020, no meio da pandemia. A nossa expectativa do evento é muito alta, até para que as pessoas possam conhecer a loja e ver a qualidade do nosso produto”, explica.

Além dos produtos em um estande, com espaço instagramável para tirar fotos, a Amora Lingerie realiza um desfile com as peças dos diversos nichos. “A gente trouxe nosso estande para mostrar um pouco dos nossos produtos que nós vendemos lingerie, moda praia, gestante e plus size, que vem com peças bonitas e rendadas, não é aquela peça feia que era antigamente”, acrescenta Carol.

Segundo a proprietária, um dos diferenciais da marca é que as peças podem ser vendidas separadas. “A gente da um olhar diferenciado e na loja as peças são vendidas de forma avulsa, ou seja, você pode comprar um tamanho no busto e outro na calcinha. Isso é maravilhoso”, finaliza.

A Amora Lingerie está localizada na Travessa Guaporé, 64, Cerâmica, em Rio Branco e pode ser encontrada no Instagram pelo @amorariobranco.

Confira fotos do desfile: