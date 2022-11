Com polarização, infiéis do Acre e mais 5 estados geram processos e ganham imprensa nacional

“Levantamento do GLOBO mapeou quase 60 casos, distribuídos em cidades de Pernambuco, Minas Gerais, Acre, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul em que filiados foram expulsos ou estão sendo processados por seus partidos por terem contrariado a posição da legenda no pleito”. O trecho faz parte da capa do jornal desta segunda-feira (21).

De acordo com a publicação, ter declarado voto no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), “ou em candidatos a governador ou deputado não apoiados por suas legendas nas eleições deste ano pode resultar em expulsão para ao menos 59 prefeitos, vereadores e dirigentes partidários em todo o país”.

No Acre, as expulsões discutidas já vieram à tona, e podem render ainda mais. Como é o caso de Assis Brasil, onde a executiva municipal do próprio partido se opôs à expulsão do prefeito Jerry. É muito pano e muita manga.

A boa notícia é que não foi somente no Acre que os partidos enfrentaram o fantasma da infidelidade. A ruim? Temos visto várias, aos poucos.

Marcus no DNIT

Os rumores de uma possível ida de Marcus Alexandre ao Dnit estão cada vez mais fortes. Assim que a eleição de Lula foi anunciada, este humilde espaço anunciou essa possibilidade, vinda direta de fontes petistas.

COP-27

Com pouco investimento do Governo Federal em se tratando de meio ambiente, ou investimentos que são realizados de uma forma muito diferente do que se praticava, o que tem se visto nas movimentações da COP-27 é que os estados estão usando a conferência do clima para se articular e buscar verbas gringas.

Acre é exemplo

O Acre, com comitiva liderada pelo governador reeleito Gladson Cameli, é um exemplo disso. Levou projetos para apresentar ao mundo e espera voltar com dezenas de milhões em incentivo para fomentar ações ‘verdes’.

Afirmação

Existe uma grande polêmica envolvendo os candidatos destas últimas eleições, com suas autodeclarações. Alguns, Brasil afora, até mudaram sua afirmação. Quem vai resolver isso? Não sei. Mas é delicado. Sabe-se que negros e mulheres possuem suas fatias nas distribuições de fundos. Se isso tem a ver com a mudança de alguns, a justiça é quem deve dizer.

Indígenas

Um líder indígena denunciou que “falta até medicamento” em sua aldeia. Foi destaque na imprensa local. Coincidência ou não, o prefeito Tião Bocalom levou para a Europa a informação de que as pessoas, seu maior patrimônio, deveriam receber maior atenção que as florestas, o que é um grande objeto de discussão. A fala deixou autoridades da Europa sensibilizadas.

12,84%

É o percentual das emendas individuais da bancada federal que foi destinado ao Acre. São R$ 27,8 milhões. Dados levantados pela Repac, a Representação do Governo do Acre em Brasília.

Os campeões

Os que mais indicaram emendas, por ordem de montante: deputado federal e senador eleito Alan Rick, R$ 12,5 milhões; senadora e vice-governadora eleita Mailza Gomes, R$ 9,6 milhões; deputada Jéssica Sales, 3,8 milhões; deputado Leo de Brito, R$ 1,7 milhão; e deputada Mara Rocha, R$ 150 mil.

“Abrir o bucho”

Rui Birico: “Vocês estão sendo vigiados, comunistas que esmagaram o povo do Acre, que saquearam tudo! Não tem como fugir mais não, canalhas! Meus irmãos patriotas, a hora é essa: ou viver na Pátria amada ou morrer pelo Brasil! Vamos pra cima! Vamos começar a fazer punhal de mola de fusca, que não quebra e nem entorta, porque os comunistas têm couro duro! Abrir o bucho dos comunistas porque eles são comunistas, têm couro duro! Só punhal de mola de fusca, meus irmãos! Não vamos deixar nenhum fugir, dessa vez”, sentenciou.

Isso é sério?

Ao ContilNet, Rui Birico disse que a fala se deu porque foi perseguido e processado pelo Partido dos Trabalhadores, e que tem documentos para provar. O que é isso? Isso é sério?

54%

É o número de trabalhadores que ganha, no máximo, R$ 1,1 mil de salário. De acordo com levantamento, a maioria vai a pé para o trabalho. Essa é a realidade do trabalhador acreano.

Bate-rebate

– A PRF confirmou, no domingo (20), treze pontos de bloqueio em Rondônia. Treze! (…)

– (…) O que isso muda? Nada que não seja os direitos básicos das pessoas (…)

– (…) Na política, Lula ganhou e será presidente.

– Não sei se essa mobilização política tem algo a ver, mas o fato é que estamos vivendo uma Copa do Mundo diferente (…)

– (…) O brasileiro está mais distante. Ou é impressão minha?

– Eu, particularmente, não me sinto à vontade em acompanhar um evento sediado num país que não pratica nada em termos de direitos humanos.

– Lula deve enfrentar dois grandes inimigos (…)

– (…) A imprensa e o ‘mercado’! (…)

– (…) Até agora, não ligou para nenhum.

– Com o advento das redes sociais e canais de comunicação, poderá, com a intervenção do deputado André Janones, criar canais de contato direto com sua base.