Com pouco mais de 1 metro e meio, nível do Rio Acre é considerado preocupante

A falta de chuvas tem trazido diversas consequências, uma delas é o nível do Rio Acre, que está abaixo do esperado para a época do ano. Segundo a medição desta segunda-feira (13), o Rio Acre está com 1,55 metros em Rio Branco.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente coronel Cláudio Falcão, o nível do rio está muito baixo para o dia 14 de novembro. “Se a gente for comparar com outras datas iguais, nós verificaremos que essa é a pior marca que nós já alcançamos. O resultado disso é o que tem acontecido”, explica.

Falcão disse ainda que pela ausência de chuvas, Rio Branco passa por um novembro atípico, com deficit hídrico grande, com menos de 8% de chuvas.

“Então é um número muito baixo, até agora nós estamos com deficit de mais de 90%. Claro que a gente espera que durante a segunda quinzena, a gente consiga recuperar um pouco dessas chuvas, mas por enquanto é uma situação muito crítica, inclusive com açudes secos na zona rural”, diz.

As outras consequências que a falta de chuva ocasiona, são o aumento dos números de focos de queimadas.

“Nós temos baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e também a ausência de chuvas, tornando o ambiente propício para queimadas. É uma situação bem crítica. Estamos passando ainda com uma estiagem bem prolongada. Nós já estamos indo para a segunda quinzena do mês de novembro e sem uma perspectiva boa de melhorar imediatamente”, acrescenta.