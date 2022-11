Comandada pelo técnico Tiago Barbosa, futsal masculino vence e se classifica para as semifinais

Em uma partida de muita emoção, a equipe masculina de futsal do Colégio Acreano, que representa o Estado do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo realizada no parque olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, venceu o Tocantins pelo placar de 5 a 1.

O jogo aconteceu pelas quartas-de-final do torneio e com a vitória a equipe acreana, comandada pelo técnico Tiago Barbosa, está classificada para as semifinais, com chances reais de conseguir uma medalha para o Estado.

A participação das delegações acreanas nos JEBs tem o apoio do governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), da Federação Acreana de Desporto Escolar (FADE), além da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE).

Com o resultado deste sábado, o time de futsal masculino do Colégio Acreano soma agora duas vitórias e uma derrota na competição. Na primeira partida venceu o time do Rio de Janeiro pelo placar de 7 a 1 e na segunda partida perdeu para o Espírito Santo por 3 a 1,

O jogo das semifinais do futsal masculino acontece neste domingo, 6, na arena dois do parque olímpico. O jogo do Colégio Acreano será contra o Estado de Minas Gerais. O técnico Tiago Barbosa está confiante na equipe. “Eu havia poupado jogadores no jogo contra o Espírito Santo, mas agora vamos entrar com força máxima”, disse.