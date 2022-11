Começa pagamento do Auxílio Brasil em novembro; veja calendário

Começa nesta quinta-feira (17) o pagamento de novembro do Auxílio Brasil, com valor mínimo de R$ 600. As famílias recebem o dinheiro com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Confira o calendário completo.

Com o fim das eleições, o pagamento não foi mais antecipado como aconteceu em outubro, exatamente no segundo turno. As famílias aguardavam uma decisão e o anúncio oficial do Ministério da Cidadania. Mas, em novembro, o calendário voltou à normalidade, sem antecipação.

Pagamento do Auxílio Brasil em novembro

Dessa forma, o pagamento do Auxílio Brasil em novembro compreende os últimos 10 dias do mês. Os beneficiários começam a receber nesta quinta-feira e a liberação do dinheiro segue até o dia 30.

Todas as informações sobre o pagamento ficam disponíveis nos aplicativos do Auxílio Brasil e Caixa Tem. Por eles, os beneficiários acompanham todas as informações, como valor, composição de parcelas e outros detalhes sobre o Auxílio Brasil.

Neste mês de novembro as famílias recebem apenas o Auxílio Brasil, sem o vale-gás que tem o repasse a cada dois meses. O depósito do dinheiro é feito por meio da Caixa Econômica Federal.

O Auxílio Brasil de R$ 600, com adicional de R$ 200, segue até o mês de dezembro. Ou seja, agora é o penúltimo pagamento com valor extra, com base na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a PEC Kamikaze.

A equipe de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), busca a manutenção dos R$ 600. Mas ainda sem aprovação.

Em outubro, 21,3 milhões de famílias receberam o benefício. Os números para o mês de novembro ainda não foram divulgados pelo Ministério da Cidadania. Do total de beneficiários, mais de 80% são chefiadas por mulheres.

Confira abaixo o calendário de pagamento: