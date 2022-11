Comissão decide por Brasil com time reserva em jogo contra Camarões

Tite já não tem à disposição Neymar, Danilo, ambos com problema no tornozelo, e Alex Sandro, com uma lesão muscular no quadril, e ainda há outros jogadores que passaram por quadro febril ou de mal-estar na última semana. Com a decisão de poupar os titulares, o treinador começará a montar a equipe no treino de quarta-feira.

A tendência é que a linha defensiva não tenha surpresas com Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. O lateral-direito, por sinal, se tornará o jogador mais velho a defender o Brasil em Copas.

Na cabeça de área, Fabinho, que ainda não foi utilizado, e Bruno Guimarães são os favoritos, restando seis nomes para o quarteto ofensivo. A julgar pelas escolhas diante de Sérvia e Suíça, Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus e Martinelli têm boas chances. As outras duas opções são Pedro e Éverton Ribeiro.

