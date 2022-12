Como descobrir se vivemos em uma simulação de computador

Os físicos vêm tentando explicar há muito tempo por que o universo surgiu com condições apropriadas para a evolução da vida.

Por que as leis e as constantes da física assumem exatamente os valores específicos que permitem o desenvolvimento das estrelas, dos planetas e, por fim, da vida?

A energia escura, por exemplo, que é a força de expansão do universo, é muito mais fraca do que sugerem as teorias, o que permite que a matéria se aglomere em vez de se partir.